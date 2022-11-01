根據世界黃金協會（WGC）周二發布的報告，各國央行在2022年第三季購買了399公噸、價值約200億美元的黃金，創下歷史新高，也提振了全球黃金需求。

WGC在其最新的季度報告中表示，珠寶商和金條金幣買家對黃金的需求也很強勁，但黃金ETF的需求萎縮。

在情勢不明或局勢動盪的時期，黃金通常被視為是一種安全資產，但今年情況不同，利率升高並推升了其他資產的報酬率，促使許多金融商品投資人出售黃金ETF部位。

WGC表示，ETF拋售黃金導致第三季金價下跌8%，但也正是這波價格下跌提振了珠寶需求。

報告並指出，7月至9月全球黃金需求總計達1,181公噸，較去年同期的922公噸成長28%。今年截至9月，黃金需求已經回到疫前水準。

此外，各國央行在第三季大買黃金，使今年前三季的購買量達到673公噸，超過1967年以來任何一年的全年購買量。主要的央行買家包括土耳其、烏茲別克、卡塔和印度央行。

第三季土耳其的金條和金幣購買量亦較去年同期暴增逾300%，達到46.8公噸，因該國民眾時興買黃金來對抗通膨。

根據10月初公布的數據，土耳其9月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲83.45%，創下24年新高，但土耳其總統Recep Tayyip Erdogan仍堅持其降息立場，甚至認為該國利率還不夠低，未來將繼續降息。

WGC分析師Louise Street表示，展望未來，我們預期央行買黃金和個人投資黃金的交易仍將強勁，我們也看好印度和東南亞等地區的珠寶需求仍將穩健。