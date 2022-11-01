新竹喜來登推出多款感恩聖誕派對禮籃，11月18日前預訂再享早鳥優惠。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

近期疫情趨緩，用餐人潮明顯恢復回流，各大飯店餐飲業趁勢推出「火雞外帶禮籃」，持續經營外帶商機，新竹豐邑喜來登大飯店於11月1日起至12月31日推出多款「火雞禮籃」、「聖誕甜點禮籃」外帶預購商品，11月18日前預購付訂可享95折早鳥優惠。

新竹喜來登表示，「大廳酒吧」於11月1日起至12月31日推出一系列的感恩聖誕禮籃，讓民眾在家也能隨時享用五星美味，「豪華火雞禮籃」售價每套5150元。

「豪華火雞禮籃」包含約重5.3公斤的低溫爐烤香料火雞，使用多達10種以上的香草與辛料調味，讓肉質烘烤至香軟多汁，搭配法式經典凱薩沙拉襯西班牙臘腸、7吋南瓜派、香料培根栗子堅果餡、法國長棍等及主廚特製紅酒醬與蔓越莓火雞醬，完整呈現感恩節的傳統美味。

適合小家庭、小食量分享的「家庭派對禮籃」，每套3150元，內含約重1.8公斤的爐烤十八養場香料雞、1.2公斤重的爐烤美式德州豬肋排、凱薩沙拉襯西班牙臘腸等。

集結多款聖誕應景甜點「聖誕繽紛禮籃」，每套2980元，內含迷你薑餅屋、焦糖瑪德蓮、檸檬達克瓦茲、鹽之花巧克力酥餅等與西班牙田帕尼紅酒，與親友於聖誕佳節裡共享暖心甜蜜的歡聚時光。

11月18日前完成預購並付訂，可享早鳥優惠95折，消費達13000元以上，即享新竹喜來登主廚到府現切火雞服務（服務區域限定於新竹縣市），更多「火雞禮籃」訂購優惠內容請洽新竹喜來登(03) 620 6000轉接大廳酒吧。