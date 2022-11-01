金馬59遞獎大使黃珮琪（左起）、黃稚玲、黃雋智。（金馬提供）

金馬獎1日公布今年頒獎典禮表演節目，由周興哲、曹雅雯、林亭莉、賴學靜4位入圍本屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」的主唱者，全員到齊登台演出，屆時將有4種不同語言於典禮獻唱，精彩可期。

首度主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》的周興哲，雙料入圍最佳新演員與原創電影歌曲，剛開完演唱會的他，將在典禮演唱電影主題曲〈想知道你在想什麼〉。去年在金曲獎拿下第2座台語歌后與最佳台語專輯的曹雅雯，首次為電影《流麻溝十五號》創作歌曲〈永遠的所在〉就順利入圍，她表示跟金曲獎入圍不太一樣，更像是新領域的探索之旅。

取材紀錄片《九槍》主角阮國非生前臉書文字而譜曲的〈為了妳〉，會由年輕的台越新二代賴學靜以母語越南語搭檔聲樂家林義偉一起來詮釋。《哈勇家》導演陳潔瑤不僅入圍金馬最佳導演、原著劇本，參與作詞的〈烤火的房〉也入圍最佳原創電影歌曲，女團AKB48 Team TP出身的主唱及女主角林亭莉，對於可以站上大舞台演唱電影主題曲感到受寵若驚，很感謝上天賜予她的歌聲，希望能夠把這首溫暖歌曲好好地傳遞給大家。

1日也同步揭曉本屆「金馬遞獎大使」，首度於台灣最大的新銳創作競賽「金穗獎」發掘潛力新人，從中選出以網劇HIStory3《那一天》打開知名度的黃雋智、《軟弱的梨》拿下金穗獎最佳演員的黃稚玲、桃園電影節未來之星獎得主黃珮琪共同擔任。