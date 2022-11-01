台南市政府響應農委會與教育部推動的「班班吃石斑」計畫，從今天起供應石斑魚給各國中、小營養午餐加菜，全市有超過15萬名師生，在寒假之前都能吃到4次石斑魚料理，總採購量約4.6萬公斤，金額5100萬元。石斑魚加菜第1天，市長黃偉哲也專程到新南國小替學生們打菜，還與師生共同品嘗美味。

黃偉哲表示，台灣素有「石斑王國」的美譽，為讓師生體驗石斑魚的優質肉感，市府農業局及教育局合作推動中央「班班吃石斑」計畫，依照學校石斑入菜的規畫日程，由得標廠商直接或委託供應商於當天送達各校廚房，全程低溫配送，免去2次冰藏的食安風險。

漁業署簡任技正鄭淑文指出，石斑魚經符合《食品安全衛生管理法》的處理加工廠，去頭、尾、骨、取肉、完整去刺及截切等冷凍加工處理成石斑魚片或魚丁後，才供應給全國師生，規畫每校師生都能吃到足4次石斑魚。

國教署專委詹雅惠也說，石斑魚的供應以「外加一道菜」方式辦理，供應當天各校得依營養基準適度調整菜單，並注意整體供餐份量，在享用營養價值豐富石斑魚餐點的同時，也培養學生惜食教育觀念與習慣。

教育局長鄭新輝認為，南市首創全國推動的「餐前5分鐘」飲食教育方案，已有營養師自製食魚教育影片內容，同時配合推動食農教育，明年還會規畫結合在地食材虱目魚及文蛤，辦理親子體驗營活動。

新南國小校長魏萬能感謝中央及市府各單位合作，提供學校午餐石斑魚。該校營養師楊翬玲強調，學校首道石斑魚料理「蒜片彩蔬石斑魚丁」，擺脫傳統清蒸的烹調方法，以蒜片搭配彩蔬吃出石斑魚的Q感，也可拌入當天另一道砂鍋白菜中，變出創新的1魚2吃，視覺與味覺相互搭配，使學生食慾大開。