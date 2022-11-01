1日上午謝國樑與蔣萬安在安樂市場掃街拜票時，遇到救護車正在等病患，隨即轉換掃街方向。（摘自謝國樑臉書直播／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長候選人謝國樑1日上午與台北市長候選人蔣萬安共同在基隆安樂市場拜票。民進黨基隆市長候選人蔡適應1日上午表示，謝國樑找來站台的，都不受基隆人歡迎，應找來能為基隆發展有助益的人。謝國樑則是反譏，歡迎蔡適應委員，找陳時中為其站台，否則就是膽小鬼。

蔡適應表示，在選戰過程中，任何人找人站台都無可厚非，但他認為應該找對基隆市民有幫助的人來站台。他認為，謝國樑找來幫他站台的，若非造成基隆黑暗期的劊子手，就是被基隆列為不受歡迎人物，只會讓基隆人想起國民黨執政時期，基隆的落後與停滯不前。

蔡適應認為，謝國樑目前選情落後，找來了蔣萬安為他輔選，應該去台北才對。他指出，若對基隆有心，就會一直住在基隆，謝國樑在擔任立委時，便長期住在台北市，他認為，與其讓住在台北、戶口在基隆，回基隆選舉的人，不如選一個長期踏踏實實，長期為民眾服務的蔡適應。

接下來蔡適應又指出，謝國樑上午找蔣萬安來安樂市場助選，完全忽視救護車的鳴笛聲，明明有人不斷喊讓讓，謝國樑仍不理會，還持續慢走、持續阻擋、持續拜票！他認為，蔣萬安先前在市場曾有見死不救前例，這次又發生類似狀況，他批蔣把基隆人命當兒戲。

對於蔡適應的連番抨擊，謝國樑表示，他歡迎蔡適應委員，找大家最歡迎的陳時中，如果蔡委員不敢找陳時中過來，那就是膽小鬼。而他住在中正區信四路已經超過20年，且一家三代都住在基隆，永遠都跟基隆在一起。

至於救護車事件，謝國樑則說明，當時救護車是在等病人，不是在等我們。救護人員也沒有鳴笛或按喇叭等告知動作。且第一時間馬上將隊伍引導到騎樓下，繞進內市場，避開救護車動線，直到救護車離開後，隊伍才步行回主幹道，繼續進行掃街拜會。因此從頭到尾都沒有阻擋救護車的問題。他也痛批蔡唯恐天下不亂、帶頭造謠抹黑，捕風捉影、憑空捏造的本事真是一流。