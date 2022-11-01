奧斯卡金獎導演朗霍華親授課，與台灣5組編劇討論劇本。（文策院提供）

台灣劇集越來越多元，文化內容策進院為扶持人才，特別邀請好萊塢Imagine Entertainment團隊與亞洲製作公司「陸匠製作」，三方攜手推出「EMERGE華語原創內容開發計畫」，希望能借重好萊塢長期積累的開發經驗，栽培更多台灣優秀的原創故事。

而此計畫已從125組編劇團隊選出5組，準備展開20周的影集開發課程，在第4周的課程邀請到曾以《美麗境界》贏得奧斯卡最佳影片和最佳導演的朗霍華，親自和組員做遠端劇本討論，嚴肅的課程中，他不忘帶點輕鬆，讓台灣學員一窺他的辦公室。

「EMERGE華語原創內容開發計畫」除了文策院大力支持，還有2位重要推手，曾擔任《瘋狂亞洲富豪》製片之一的蔡月蓉，現為Imagine Entertainment 國際部副總裁；另一位則是嚴嘉念，她曾在福斯傳媒集團等國際影視媒體集團，累積多年華語影視製作及亞洲內容管理經驗，現為陸匠製作共同創辦人及首席內容長。

她們力讚台灣125組的提案相當多元，而最後5組的產生，在經過嚴格篩選後的評審團討論而成，最後選出大膽科幻的青少年類型戲劇《去X的變透明》、家庭溫馨反映女性自我成長的喜劇《市場阿姨殺過來》、結合原住民奇幻元素的劇情《魂魄太魯閣》、時空穿越加上懸疑類型的《天空下著明日的雨》，還有源自公視台語台的原創短片《鎗聲》，也授權EMERGE改編為同名警察職人劇集，也期待未來有機會和各平台合作。

在2天的課堂上，朗霍華導演針對每組的劇情大綱討論，除了給出關鍵建議，他對各組的創作都表示非常驚喜，除寫作之外，對於成為一個編劇統籌的培養也是課程關鍵目的，朗霍華說：「如果身為年輕的創作者要領導一群創作者，你們要先非常井井有條，先準備、整理好之後再合作，同時另外一方面是，必須要保持開放的心態，不要太執著，要聆聽別人的想法，當這些跟你一起工作的創作者，感受到你願意敞開心胸的態度，即使最終你的決定不同，但他們知道你願意接受和調整，這樣的合作才會更順暢。」