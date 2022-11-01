世界(5347)今舉行法說會，法人關心公司明年的股利政策，董事長方略表示，今年公司配發了4.5元的現金股利，而以今年前3季EPS達7.8元來看，明年的配息至少不會少於4.5元，世界先進會維持穩定而成長的股利政策。

方略表示，世界先進的財務非常穩健，在景氣不好時，若有好的購併投資標也不會放棄，但會在本業及專業的評估下才去進行。

世界先進營運長尉濟時表示，受半導體產業進入劇烈庫存調整衝擊，及面對通膨、升息、戰爭等不確定因素影響，因此下修並保守進行今年資本支出及明年晶圓五廠擴充計畫。其中部分產能與客戶簽長約，並確定市場需求者，將繼續投資，其他產能擴充計畫將進行動態檢討，將與客戶及供應商緊密溝通合作，積極管理設備到貨時間。今年第三季的8吋晶圓出貨降到63.4萬片，季減約18%。

第三季底，世界先進帳上現金部位約301.28億元新台幣。