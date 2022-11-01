P2012後送專機內部將配備高規格的加護病房等級維生醫療設備，將每一個傷病患在黃金救援時間內，安然送抵台灣本島的指定醫院(圖／金門縣政府提供)

金門地區的緊急醫療後送服務將由已得標的安捷航空接棒，現正全速投入準備作業，預計於11月底進駐尚義機場，12月正式啟動服務，後送專機內部將配備高規格的「加護病房」等級維生醫療設備，提供全年無休、全天候待命的即時空中轉診服務。

安捷航空接棒承攬金門縣空中緊急醫療後送服務，特別強調極大化傷病患健康利益為第一優先考量。即將進駐金門的救護航空器，是由義大利飛機製造商Tecnam全新生產的「P2012螺旋槳定翼機」，該款飛機安全可靠，分別在2018及2019年獲得歐洲航空安全署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）的型別認證，為全球最新款的小型客機，也是金門地區首度引進的專業空中轉診機種。安捷航空董事長高健祐表示，「毫無疑問，每一個傷病患都能在黃金救援時間內，安然送抵台灣本島的指定醫院」。

P2012螺旋槳定翼機作為空中轉診的專業機種，設計上尤其著重傷病患舒適度，內部空間更加寬敞，依原廠設計可容納1至2張擔架、3至5名醫事人員及家屬，艙門有加寬設計，更有利於傷病患抬送、醫事人員及醫療器材進出。

為了強化機上醫療服務品質，駐地救護航空器不只是空中救護車，更是「空中加護病房」，P2012內部將配備更高規格的加護病房等級維生醫療設備，未來將配合部立金門醫院完成葉克膜（ECMO）、主動脈內氣球幫浦（IABP）、早產兒保溫箱等大型及特殊醫療儀器的適航驗證。

高健祐說，考察過去金門執行經驗，通盤考量傷病患的型態及需求、運送時間速度，以及最攸關傷病情穩定的後艙環境及服務改善等，相信選用的P2012螺旋槳定翼機、醫療設備、醫事人員的安排以及完備的後援機制規劃，可全面性顧及金門傷病患的最大利益。

為健全金門緊急救命網絡，避免駐地專機在檢修期間面臨無備用機可用的風險，安捷航空特別安排第二架P2012作為備用機，以確保駐地專機在維修期間仍有飛機待命支援後送作業。

至於原由飛特立航空公司承攬的後送合約已到期，金門鄉親非常擔心在安捷航空接棒前若地區發生緊急重大醫療事故該怎麼辦？對此，縣府表示，在新舊合約銜接之際，金門地區的緊急後送作業將會由空勤總隊支援，沒有所謂的空窗期，請鄉親放心。