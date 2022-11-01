清華大學重視跨領域多元學習，近日清大藝文總中心聯手君山音樂廳籌備處，推出「我的教授是藝術家」系列音樂會，首場將由中文系副教授羅仕龍攜手音樂系副教授陳孟亨演出，結合詩作與直笛，搭配音樂系兼任教師黃佳瑩鋼琴伴奏，呈獻如詩的音樂饗宴。

清華大學「一個人的搖擺微醺——文字、音符、多巴胺的碰撞漂流」沙龍音樂會將於11月4、5日演出2場，由屢獲國際大獎的直笛演奏家陳孟亨演奏索倫・西格的非洲組曲、約克・鮑文的奏鳴曲等5首曲目，搭配羅仕龍以法語、英語及華語吟誦雨果的《秋之頌》、華茲沃斯的《如雲朵獨自飄移》等詩作。

君山音樂廳籌備處主任王文儀表示，學術殿堂裡的教授們孜孜不倦投入研究，最終到達一定層次後，追求的道理都是相通的，因此她想到，何不定錨於音樂，攜手各領域的專家，從360度來觀看世界。

於是，從1年前開始，王文儀在校內觀察到結合視覺、聽覺等互動藝術，呈現重力波現象的天文科技藝術展，以及台灣河川洄游生物的生態體驗展覽，激發她想到以音樂結合細胞、機械、數學、材料等學科，推出「我的教授是藝術家」系列音樂會，預計每年都將推出跨域創作。

首場演出將由美國波士頓大學直笛演奏博士陳孟亨、法國巴黎新索邦大學戲劇博士羅仕龍，以及美國密西根州立大學鋼琴博士黃佳瑩合作。陳孟亨說，跨領域易淪為無交集，但他們花心思激盪讓曲目與詩融合，盼為聽眾帶來全新感受。

羅仕龍則表示，在小說、戲劇等文學表現中，詩的音樂性最強，結合溫潤的直笛樂聲，彷彿光線就亮了起來，眼前可以看到很多畫面。黃佳瑩也期待此次合作，她說自己雖不懂法語，但從詩樂結合，可感受到曲目中的四季變換，春的歡樂、夏的豐饒、秋的落寞與冬的掙扎。

清大表示，「我的教授是藝術家」沙龍音樂會系列首場「一個人的搖擺微醺——文字、音符、多巴胺的碰撞漂流」將於11月4日晚上19點半與5日下午3點，於清大旺宏館一樓大半圓演出，即日起開放民眾免費索票。