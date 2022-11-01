處理某些文件時，除了手寫還得蓋章才能有雙重保障，但許多人不曉得，印泥和印台的使用方法並不相同。一名女網友崩潰表示，她將全新的印泥借給廠商，當物歸原主時，她發現印泥變得像「爛泥」一樣，而這名女網友也分享印泥的正確用法，讓不少網友驚呼長知識。

原PO在FB社團《爆廢公社二館》發文表示，日前她將全新的紅色印泥和印章，借給廠商妹妹使用，不料印泥歸還後，悽慘的使用痕跡讓她差點哭出來。

從原PO分享的對比照片可見，印泥原本外觀平滑，甚至還會反光，但被使用者恣意按壓後，最後變得像一灘爛泥，她還得費力地將卡在印章縫隙中的印泥挖出，崩潰直呼「這是印泥不是印台！」就算不把印章插到印泥裡也能印色。

女網友表示，其實不需要將印章用力插入印泥，只要輕輕沾一下也能印色。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文曝光後，有其他人也分享使用方法，建議大家買新印泥時，可先用紗布將印泥全部包裹，紗布開口朝下再放回印泥盒壓平，「從此我的印泥都不會殘留在印章上」。

其他網友也紛紛留言，「強迫症患者看到這個真的會發火」、「原來輕輕的就行了嗎！我不知道耶，真的長知識」、「老是喜歡硬插到底，壞習慣」、「真的，每次借客人印泥都會壓出一個洞，超想罵人」、「現在的年輕人還真的不太會使用」。