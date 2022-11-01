通膨風險持續升高，聯準會為了緩解通膨屢屢升息，卻也造成金融市場的動盪。中國人壽攜手霸菱投顧公司，於「中國人壽豐利月增」系列投資型商品，連結「霸菱時機對策全權委託管理帳戶(美元) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」，由霸菱投顧公司專業團隊操盤，投資組合聚焦美國資產，除了傳統的股、債工具之外，還加入如商業發展公司BDC等特別時機資產，以做為市場頻繁變動之因應。

面對市場的不確定性，民眾進行退休及保障規劃需更加謹慎，中國人壽建議民眾可透過保險商品提早規劃，善用投資型保單，並藉由委託專家代操機制，規劃保障及退休金準備，一舉兩得。

連結「霸菱時機對策全權委託管理帳戶(美元) 」一次達成「分散風險」、「強化收益」、「聚焦美國」三大目標，投資策略鎖定長期投資趨勢，聚焦各產業龍頭企業；並輔以量化的目標波動度控管模型，日日監控帳戶投資組合波動狀況，提供良好下檔保護，為保戶打造一個理想退休的理財規劃帳戶，在強化保障的同時，滿足退休規劃目標。

「中國人壽豐利月增」系列商品，分別有投資型人壽保險及投資型年金保險二類，並均有提供新臺幣或美元，供民眾依自己的保障需求及規劃，選擇適合的商品。商品保費費用採級距式收費，繳交保險費金額愈高，保費費用率愈低。並有加值回饋金註2的設計，鼓勵民眾以長期資產配置的角度進行保單規劃，於第5保單週年日(含)起，年年有機會享加值回饋金0.5％投入帳戶。

中國人壽提醒，投資型保險商品除了主要的保障外，在長期資產配置的規劃工具上，保單帳戶價值也會隨所選擇的投資標的績效波動，保戶必須自負投資盈虧之風險，因此保戶須按自身的風險承受程度，購買投資型保單並選擇連結適合之投資標的，才能讓保險商品發揮最符合自己需求的效果。