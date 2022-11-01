屏東縣長潘孟安強調，今年是自己執政最後一年，看著縣升學率攀升到現在國小升國中的95％，內心滿是感動。(屏縣府提供)

為感謝縣內家長會對學校校務推展貢獻，屏東縣長潘孟安1日在六堆客家文化園區頒贈縣轄各級學校家長會長當選證書，潘強調，今年是自己執政最後一年，看著縣升學率攀升到現在國小升國中的95％，內心滿是感動，特別感謝各位家長會長能成為學校最堅強後盾。

潘孟安表示，今年小一新生留縣就學高達95％，這代表學校軟體、硬體都有所改善，才能吸引孩童留下，也是各校校長多年努力成果，未來在國中、高中階段縣府會繼續努力，用具體策略與作為，陪伴屏東縣學子求學之路平安順遂。

潘也分享近幾年縣府推動的教育政策成果，例如縣府8年來實施課後輔導到6點，讓弱勢家庭或是因工作忙碌而無法接送孩子的家長，不用擔心工作與學校兩頭燒，在老師陪伴下，也能激發孩子學習意願。

此外，雖然現在國際語言是趨勢，但也不能捨本逐末，放棄母語教育，縣府也出版許多魯凱族、台語等相關繪本，讓學生能從有趣的書中學習新知及練習母語對話。

中正國中家長會長張恆豪肯定縣府用心，並表示，在新的學期家長會將努力維護校園環境及安全，讓孩子們都能安心上學，家長們也能放心。多元教育是現在重要趨勢，能讓學生們對未來升學有更近一步的瞭解，家長會也將盡力輔佐學校。

中正國中校長劉瑞富說，家長會長是學校與家長們重要溝通橋樑，縣府資源有限，但民間力量無窮，有家長會協助與支持，學校更能有效推廣各項校園政策。