台新金控與法務部調查局今(1)日舉行數位金融聯防合作備忘錄簽訂儀式，台新金控董事長吳東亮與法務部調查局局長王俊力親自出席宣誓合作。台新是首家金融機構與調查局簽訂資安聯防備忘錄，根據備忘錄，台新金與調查局未來將相互分享資安情資進而強化防禦，其次是台新若遇資安事件時，調查局可提供溯源查處及防護建議，雙方合作將提高對金融用戶有關保障。

台新金控總經理林維俊表示，此次合作長期而言可保護客戶資產，善盡企業社會責任並確實貫徹公平待客及保護資產的目標，同時也是積極響應政府政策。台新金控未來將與調查局以資安聯防為起點，擴大至洗錢防制、法令遵循等，發展多方信任夥伴關係，守護客戶金融資產。

王俊力指出，資安即國安，近年資通安全已成為國家安全層級之議題，調查局與民間金控共同建立資安聯防體系，將有效暢通公私部門協防應變管道，提升國家資安防護能量。

林維俊進一步說明，數位金融環境下，犯罪及洗錢與資安攻擊手法不斷變化，台新金控未來除持續精進內稽內控機制、深化遵法和風險管理企業文化。在各子公司間進行資安聯防，亦不斷積極與第二方及第三方建立聯防夥伴，提升整體組織韌性，守護客戶資產。因此，台新金控除積極響應政府「資安即國安」戰略，以及金融監督管理委員會所推動「聯防」與「韌性」、防制金融犯罪措施等政策外，亦已成為金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)會員，本次更透過與法務部調查局簽訂合作備忘錄，宣示台新金控守護數位金融環境之決心，期望透過雙方情資交流與合作，促使台新金控因應數位金融犯罪之相關策略更加與時俱進。

數位金融犯罪案件的發生，不僅被害者個人的財務損失，更影響民眾對金融機構的信心，進而對社會安定產生重大衝擊。台新金控透過與調查局的合作模式，在數位金融犯罪事件上的預防、偵測、遏止及根因矯正等各階段，將產生更具深度及廣度的防禦作為，除了強化現有機制，更提升潛在犯罪事件的識別能力，有效降低企業營運風險，保障客戶的權益，善盡企業社會責任，為社會安定盡一份心力。