坤達、梅賢治今（1日）出席心路基金會「心路幸福提袋開賣」公益活動，梅賢治在最新一集的《全明星運動會4》中，以自身對於排球的專業技能，帶領紅隊止住團賽五連敗並獲得勝利，同時他也拿到自己的首座MVP，「我連做夢也想拿MVP，剛好那天是生日，我一起床就覺得做什麼事都很順，團隊各方面都有到位，我才有機會可以拿到，真的不是我一個人的功勞。」

當天比賽最終打敗黃隊並奪得2座獎座，領隊江宏傑賽後也流下感動淚水，梅賢治打趣說：「我發現他最近很容易對我們動感情，我們隊員之間也很容易感動到彼此，那天排球比賽真的很驚險，不知道他是不是嚇哭。」

第2季選手曹佑寧在日前回鍋，梅賢治表示所有隊員都很開心曹佑寧加入，「我們紅隊狀態越來越好，他的加入對我們的士氣來說就是錦上添花，他來也可以給當我們的榜樣，畢竟他是有戰績又強的人，他加入真的更激起我們的狀態。」他也透露他與曹佑寧8年前曾一起參加公益棒球賽，當時球衣上還有紅色元素，現在回想起來感覺緣分很深。

坤達也說相信曹佑寧的加入，會增加更多的MVP獎杯，坤達也被問及是否想加入《全明星》？他直言比賽太過熱血，擔心自己一頭栽入無法分身，「我看別人做這件事很開心、很激勵，但如果我參加的話會超級投入，我怕其他工作都沒辦法做」，他也表示一直都想去探班，但怕打擾大家訓練、比賽，所以一直不好意思開口。

坤達成為《綜藝玩很大》小隊長後，吳宗憲時常向柯佳嬿喊話，希忘她能上節目，坤達今表示只要有機會有時間，柯佳嬿一定會參與錄影，至於柯佳嬿之前放話要成為小隊長一事，他則笑說：「她開玩笑的啦，她知道小隊長很累」，那是不看好柯佳嬿嗎？坤達突然放閃：「怎麼會不看好？我最看好她了」。