九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，尤其「首都」更是萬眾矚目。《TVBS民調中心》今（1）日就曝光了最新出爐的台北市長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，但令人意外的是，民進黨台北市長候選人陳時中卻逆轉，以27％的支持度，領先無黨籍候選人黃珊珊的21％，超車6個百分點。

根據《TVBS民調中心》公布的最新民調資料，和9月份的民調相比，蔣萬安的支持度從40％減少3個百分點變成37％，陳時中卻從22％大躍進變成27％，令人意外的則是黃珊珊從23％跌至21％，慘遭陳時中逆轉。該份民調也顯示民進黨支持者的票源開始歸隊，國民黨支持者的票也多回歸到蔣萬安身上，而黃珊珊則未能承接多數柯文哲票源，是否會產生棄保，仍待觀察。

該份民調結果也指出，在年底的台北長選舉，會有87％的台北市民去投票，其中有66％的民眾「一定會」去投票、21％的民眾則是「可能會」、5％民眾則為「不一定」，9％民眾則是「不會去投票」，而該民調也預估本次台北市長投票率為68％，將有140萬名選民會出門投票。

該份2022台北市長選情民調，訪問時間為10月27日至30日晚間6點30分到10點，以及10月29日至30日下午1點30分到5點，調查方法為電話後四碼電腦隨機抽樣進行電話訪問，針對20歲以上台北市民取得1158位有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。