高雄市災防協會總隊長周振球當選111年度全國災害防救志工菁英。（周振球提供／高雄洪靖宜傳真）

中華戶外探險協會柴山救援。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

災害現場除了有消防人員及義消在旁協助，其實還有災害防救團體扮演重要角色。根據高市消防局統計，高雄共有15個團體，有521人領有災害防救志工證，人數目前為全國第2。其中，高雄防災協會總隊長周振球更當選今年全國災害防救志工菁英，他本業為大貨車司機，因緣際會下加入防災行列，又進修考取相關證照，參與過高雄氣爆、台南維冠大樓到今年蓮池潭救溺案他都到場協勤。

根據高市消防局統計，去年共有14個災害防救團體，登錄域別數為1個山域、5個陸域、8個水域；領有救災識別證人數合計459人，平均年齡51.5歲，女性約佔22％、男性約佔78％。而今年6月新增「中華戶外探險協會」，目前共有15個災害防救團體，目前領有災害防救志工證的志工人數共有521人，僅次於新北市1098人。

這15個災害防救團體近一年就參與79件，協助救出5人，尋獲1名死者，協勤種類有水域救援、水域警戒、防災宣導、消防演習、災害搶救、防災宣導、山域救援、走失協尋等。消防局說，可見高雄有一定民間量能人員願意成為災害防救志工，一有狀況發生，就會立刻聯絡各專業領域的團體到場協助搶救，或是當地消防分隊也會直接通知地域性團體，或是具有專業設備及證照的團體協勤。

與義消有待命和服勤時間差異，災害防救團體自由機動性高，有狀況被通知就到現場，依法每年都要進行8小時以上複訓，加上各團體固定自主訓練，救災時是可以跨域協助救災，在重大災害不管是人力還是救災量能，都扮演重要角色。

其中，高雄市災防協會總隊長周振球當選111年度全國災害防救志工菁英，為高雄唯一一人，今年51歲的周振球是名大貨車司機，加入災害防救志工前，喜歡潛水和開吉普車，2009年他受到車隊朋友號召，使用吉普車載送物資，觸動他加入救災契機，10年前加入高雄市防災協會，開始參與陸域等專業訓練，甚至利用下班時間考取EMT1緊急救護技術員，以及水上救生等證照。

曾參與過大大小小災難現場，從台南維冠大樓到今年蓮池潭帆船翻覆意外，憶起81氣爆，他直言是最難忘的，當時他們是最早趕到現場的民間救災單位，災難現場仍歷歷在目，即使面臨過的救災工作相當多，現今的他，仍繼續進修和累積專業技能。

「需要有興趣和熱情！」，周振球晚上還要開車載貨，就是因為對救災有熱忱，加上家人和公司支持下讓他得以支撐下去，尤其是現今都是複合式災害，面對的狀況千百種，隊員們也都很認真，不僅陸域，也考取救生員、潛水證照，一接到電話就放下手邊工作出動救援，一同為防救災工作盡力。