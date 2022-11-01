美國前總統川普以威脅國家安全為由將中國電信設備廠華為列入黑名單，阻斷其購買美國半導體和其他關鍵技術的機會，但根據華爾街日報披露，華為仍是全球最大的通訊設備銷售商，收入已連續第二季成長，有跡象顯示，該公司在經歷美國多年的懲罰性制裁之後，業務已開始穩定下來。

華為上周四發布未經審計的財務數據，第三季度收入達到人民幣1442億元、年成長6.5%。報導指出，華為銷售通訊設備的核心業務取得成長，這一年多來因為智慧手機銷售銳減，以及向許多國家銷售通訊設備受限導致收入減少的局面已逆轉。

華為這些年受到美國出口限制的打擊，包括2020年美國禁止該公司購買利用美國技術製造的先進製程晶片，美國的出口限制還削弱華為的通訊設備銷售業務，不過分析人士說影響不太明顯，因為這類設備需要的高端晶片較少，而且更依賴長期的商業交易。

美國長期以來一直將華為視為國家安全的威脅，稱中國可能利用華為的設備進行間諜活動，但該公司否認這點，一些與美國同陣營的國家則跟進，禁止華為參與本國5G電信網路的建設。

但儘管如此，華為仍繼續在中國贏得大型合約，市場調研機構根據Dell’Oro Group數據顯示，2022年上半年全球通信設備市場的廠商排名，華為居第一，該公司仍是全球最大的通訊設備銷售商。

即使美國政府制裁華為，但根據南華早報報導，從2015年至2021年，美國至少有1681個州、地方組織向華為等中國廠商購買服務或產品，主要原因在於聯邦政府的法規並不能規範州政府。其中一個主要買家是一所位在密西根州的公立大學，其購買華為的網路設備與服務，花費超過1500萬美元（折合約4億台幣）。