東山青皮椪柑以內銷為主，未受大陸禁台柑橘類輸入影響，目前價格平穩。（李姓農友提供／張毓翎台南傳真）

酸甜可口的青皮椪柑正值產季，台南市為全台最早上市的產區，面積集中在東山區，近來農民陸續採收，今年疑因氣候關係，不少農友說產量稍微下降，好在價格稍微抬高，彌補減產造成的損失；東山區農會表示，東山青皮椪柑以內銷為主，未受大陸禁台柑橘類輸入影響，目前價格平穩，13日將結合咖啡節舉辦推廣活動，以吸引民眾來產地採購。

青皮椪柑是東山的特產，其外觀與黃色外皮的橘子不同，主要特色在於「青皮」，因為南部日照充足，所以在果皮的葉綠素尚未褪去前，果實已經成熟，因此裡面的果肉嚐起來酸酸甜甜，風味獨特。台南是全台青皮椪柑最早採收的地區，有些早熟的果樹，甚至9月就能收成。

李姓農友說，跟龍眼情況類似，今年東山的青皮椪柑也減產，以周邊的果園為例，從10月開始採收，目前已採了一半，預估整體減產3成，不過價格大致能接受，以往接近盛產期，周徑27公分的青皮椪柑，批發價每台斤在30元以內，而上周以這個規格，每台斤批發價可到33元，行情算不錯。

另一位胡姓果園主也說，3月開花著果季節，卻遇到下雨造成著果率不佳，後來又因生長期間雨水少，長出來的果實都偏小，以周徑25公分的青皮椪柑居多，周徑27公分的規格則比往年少，但其實它的口感、風味，跟大小不一定有關，有時小顆的青皮椪柑，反而比大顆的更好吃。

東山區農會推廣部主任蘇芳賢表示，正值採收季，還好沒有颱風侵襲，每年產量除了天氣會影響，也跟管理技術有關，經詢問部分農民，大多反應減產1、2成，今年雖然面臨大陸禁止台灣柑橘類輸入，因為東山青皮椪柑幾乎都賣到國內批發市場，所以衝擊小，加上台南又是全台最早收成，銷售上也占優勢。