苗栗縣南庄鄉向天湖矮靈祭巴斯達隘祭典，將在4日晚間登場。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉向天湖矮靈祭巴斯達隘祭典，將在4日晚間登場。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉向天湖矮靈祭巴斯達隘祭典，將在4日晚間登場，頭份警分局公布交通管制圖。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉向天湖矮靈祭巴斯達隘祭典，將在4日晚間登場，頭份警分局將作交通管制。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

十年一大祭、兩年一小祭的賽夏族矮靈祭「巴斯達隘祭典」，將從11月4日晚間至7日，一連4天3夜在苗栗縣南庄鄉向天湖賽夏族祭場舉行，參山國家風景區管理處及轄區頭份警分局，協助賽夏族巴斯達隘文化協會舉辦矮靈祭，除了歡迎國內外民眾把握機會，到向天湖探索、體驗神秘的原民祭典，並已做好相關交通管制措制，請參與民眾搭乘接駁公車上山。

賽夏族巴斯達隘祭典傳統是以每2年為一小祭，逢10年則為一大祭，因此，2020年是10年大祭，今年則是小祭，今年祭典日期訂於11月4日至7日清晨7時為止，同樣在南庄鄉東河村向天湖賽夏族祭場舉行。

參山處長曹忠猷表示，兩年一次「巴斯達隘祭」是賽夏族最具傳統文化保存價值的活動，自2013年起由文化部指定列為國家重要民俗。讓想了解、探索賽夏文化的民眾，能一窺神秘祭典的文化內涵，以尊重、傳承的心情，一同來推動賽夏族特有的民俗祭典。

曹忠猷說，在參加祭典前後，遊客可順便一遊周邊知名觀光景點，例如南庄老街、南庄情人巷、神仙谷、石壁部落、四十二份湧泉自然生態步道等，目前並正值苗栗縣銅鑼鄉杭菊盛開，「滿城盡是黃金甲，」猶如白雪一片，美不勝收，歡迎遊客一起來感受苗栗慢活旅行。

頭份警分局指出，為了解決矮靈祭交通壅塞問題，主辦單位從11月4日下午兩點起至7日上午10點止，都有安排接駁車載送遊客到向天湖，遊客可以將車輛停放在南庄遊客中心及瓦祿文化館，然後搭乘付費接駁車到會場，另向天湖停車場只提供當地族人及貴賓使用，外來遊客無通行證請搭乘接駁專車或公車前往。