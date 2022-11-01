警方掃黑查扣美鷹會中和分會的球棒等證物。（翻攝畫面）

鄧嫌以美泰工程開發公司名義，向重劃區包商恐嚇取財。（翻攝畫面）

號稱新北市近年最大土地開發案的新莊、泰山「塭仔圳重劃區」，目前正施工中，傳出有黑道覬覦土方等龐大利益。刑事局獲報，自稱天道盟美鷹會中和分會長的30歲鄧姓男子，強勢要求塭仔圳重劃區各小包業者讓他加入拆遷土方等工程，藉以獲取不法利益。刑事局蒐報還發現他經常於新北的酒吧聚眾鬧事，將他提報治平對象，日前搜索拘提，依組織犯罪等罪嫌送辦，鄧被收押禁見。

30歲綽號「剉冰」的鄧姓男子，對外自稱美鷹會中和分會長，涉嫌以美泰工程開發公司的名義，恐嚇威脅塭仔圳的拆遷、施工包商，要求分一杯羹，藉以獲取巨額不法利益；另於夜間活躍聚集於新北市各酒吧圍事，施以持槍恐嚇、暴力滋事等行為壯大聲勢。

檢警查出，去年7月，塭仔圳重劃區仍在拆遷清理中，鄧率3車、10多名黑衣人前往工地，要怪手司機：「叫你們老闆來跟我們談！」他們向包商恐嚇索取工程，包商本想以5至10萬元花錢消災，但鄧疑似覺得已被警方盯上，打消繼續勒索的念頭，並沒收錢。

不過，警方陸續接獲多起報案，發現鄧與幫眾常在新北中和的酒吧鬧事、收取保護費，曾因敬酒衝突，不僅砸店洩憤，還持槍抵住被害人的頭部要求道歉，行徑囂張。

刑事局將鄧提報治平對象首惡分子，新北地檢署日前指揮刑事局偵一大隊搜索拘提，逮捕鄧等7人到案，查扣手機、球棒等證物，依組織犯罪、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌送辦。由於鄧全盤否認，新北檢訊後聲押獲准，其餘幫眾交保、限制住居。

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