10月24日，中國電影家協會召開學習貫徹中共二十大精神座談會，中國文聯副主席、中國影協名譽主席李雪健在會上激昂慷慨地表示，今後要拍出更多更好更優秀的作品，不負時代，不負人民。

二十大報告中提出，要「推進文化自信自強，鑄就社會主義文化新輝煌」。李雪健表示，二十大為新時代新征程黨和國家事業發展指明了前進方向，電影工作者也是這個新時代新征程的親歷者、見證者、參與者，要自覺主動深入學習領會二十大精神。

中國影協主席陳道明認為，中共總書記習近平在二十大報告強調「推進文化自信自強，鑄就社會主義文化新輝煌」，對廣大電影工作者提出了明確要求。廣大電影工作者要用中國優秀傳統文化的語言、思維、情感，拍出具有特色的「中國式電影」，為建設電影強國貢獻力量。

中國電影表演藝術學會會長陳寶國表示，「總書記指出江山就是人民，人民就是江山。我們的電影事業就是為了人民，努力創作出既充滿藝術魅力又飽含著泥土芳香的作品，讓我們的電影事業更加輝煌。」