今衛生局舉辦「行動藥管嘉 全面升級333」健康UP成果發表記者會，展現1年來的行動照護成果。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今衛生局舉辦「行動藥管嘉 全面升級333」健康UP成果發表記者會，展現1年來的行動照護成果。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

記者會由嘉義縣藥師公會藥師的「正確用藥守護健康」行動劇揭開序幕。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣推動社區藥事照護服務績效有成，今年「行動藥管嘉」全面升級，不但服務場域變多，諮詢服務品項增加，回收量也增加，今衛生局舉辦「行動藥管嘉 全面升級333」健康UP成果發表記者會，嘉義縣長翁章梁指近年因疫情等因素，藥師、藥生主動出擊，讓民眾感受到藥師的重要性，感謝藥師、藥生與政府一起努力幫社會做事。

嘉義縣藥事照護服務今年在衛生局團隊及藥師公會齊心努力下，照護人數達3294人次，送藥到宅服務1萬5141人次，服務人數皆創歷年新高，另食藥保衛團多面向宣導1萬人次，民眾正確用藥認知率提升高達10％，滿意度近100％，至於藥品類回收數量3萬顆、膠囊錠狀保健食品類1300顆、醫療器材類回收65件，成果皆顯示民眾已逐步提升正確用藥觀念，生活改善十分有感。

翁章梁說，因新冠疫情持續延燒，藥師從一開始的口罩國家隊協助販賣實名制口罩到因應居家照護視訊看診，開始提供送藥到宅服務，走出過去的被動，改為主動出擊，在滿足鄉親用藥需求之餘，也看到藥師地位的提升，民眾更因此感受到藥師的重要性。

翁章梁感謝藥師、藥生集體的努力，從台灣頭到台灣尾都看到他們的付出，完全沒有任何抱怨，背後除了專業，還有一分社會責任，強調現在藥師和藥生的社會責任比以前更重了！因為有他們，民眾的健康得以獲得照顧。

嘉義縣老年人口居全台之冠，且大多有慢性病就醫情形，經常發生用藥品項多、複雜度高，重複或錯誤用藥及存放保管不佳等狀況，衛生局結合藥師(生)公會、社區藥局藥師推動藥事照護服務，在第一線為長者用藥把關，比喻社區藥師就像是守護鄉親用藥安全的「藥師佛」。

衛生局局長趙紋華強調，為提升民眾用藥安全識能，守護鄉親健康，衛生局積極推動「藥事照護服務」，走進社區、居家甚至機構，由藥師提供用藥安全專業諮詢，營造個人化、在地化、社區化的藥事服務網絡，建構安全用藥環境，也期盼未來有更多藥師們加入嘉義縣藥事照護計畫行列，守護全民用藥安全。