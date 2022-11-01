民進黨立委王定宇今天（1日）在立法院群賢樓成立由跨黨派30名立委參與的「台灣與義大利國會議員友好協會」，並邀請義大利駐台副代表羅伯特（Mr. Robert Della Sala）、立法院秘書長林志嘉和外交部政務次長蔡明彥等諸多貴賓到場參加。王定宇承諾，等到立院休會後，將帶領跨黨派副會長前去義大利拜訪國會友台小組，增進雙方友好情誼。

王定宇說，義大利駐台代表紀大為曾向他表達感謝，因台灣在疫情之初對義大利捐贈醫療物資，而義大利外交委員會也在今年6月無異議通過支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）的友台決議案，此外義大利首位女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示「台灣是義大利的重要關切事項」，凸顯義大利對台灣的肯定與重視。

王定宇指出，因雙方有美好的過去和相近的理念，「走得更近是自然而然」，期許台義未來在IT產業、電動車、能源議題、安全議題或國防產業上，能有更多合作機會，分享彼此的優點。王定宇也承諾，等到立院休會後，將帶領跨黨派副會長前去義大利拜訪國會友台小組，增進雙方友好情誼。

外交部政務次長蔡明彥指出，台義關係越加緊密與友好反映在兩個面向，一是台灣與米蘭宣布開航，此外因疫情中斷的羅馬航線，也在短期內會恢復航班往來；其次，義大利是我們在歐盟的第三大貿易夥伴，雙邊貿易達到55.79億美金，同時，鴻海宣布對義大利投資新台幣23.8億在電動車產業的佈局，矽晶圓大廠環球晶也將在今年興建義大利首座的12吋晶圓廠。蔡明諺表示，這反映台義雙方的民間交流及經貿交流是非常熱絡，也將由經貿關係持續深化台義之間的合作。

立法院秘書長林志嘉提到，義大利在歐盟具有重量級影響力，且與台灣的貿易關係蒸蒸日上，代表兩國交流的進展相當順利，此外今年9月義大利國會改選，首位女總理梅洛尼的出現，對台灣的印象是非常正面且友好。林志嘉盼望新成立的台義國會友好協會與義大利國會友台小組能夠互訪，以此更加深化台灣與義大利的外交關係。

民眾黨立委邱臣遠認為義大利在歐盟扮演舉足輕重的角色，而台灣當前面臨外交上的困境，需要有更多的朋友來幫忙，盼望義大利與外交部能夠協助推動義大利「台商會」成立，讓台義經貿關係愈加緊密。時代力量立委王婉諭強調，義大利是我們非常重要的夥伴，不僅義大利國會願意跨黨派支持友台法案，我們也有相近的民主、自由信念，期許未來透過國會外交，持續擴大和深化兩國交流。

民進黨立委林靜儀表示，台灣位居區域戰略地位或經濟鏈的重要角色，台灣樂意成為國際社會的夥伴，且台義在疫情期間互相幫助、度過艱困疫情，期許能在疫後促進更多經貿、觀光、農產等合作交流。國民黨立委陳以信也表示，他將代表國民黨團盡一份心力，並期待有更多義大利國會議員來訪，以及希望我們能在適當時機回訪，加強兩國關係。