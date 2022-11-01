2022新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車5日下午將在新竹大遠百戶外廣場登場。（陳育賢攝）

2022新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車5日下午將在新竹大遠百戶外廣場登場，回收20件衣物不僅可兌換「清淨海洗衣精1000ml」，再加碼限量百貨女裝折價券，市府邀請民眾踴躍響應「環保世界，衣起維護」活動，共同加入愛地球的行列，一起守護永續環境。

代理市長陳章賢表示，新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車之前於9月24、25日連續兩天在新竹SOGO百貨辦理，大受民眾熱烈響應，經統計參與回收668人次、捐贈舊衣7862件，回收成績相當亮眼，本周六也鼓勵民眾前往行動ㄅㄨㄅㄨ車踴躍捐舊衣。

環保局指出，此次活動可回收項目有上衣、褲子、裙子、外套、洋裝；不可回收貼身衣物，歡迎民眾踴躍參與。

環保局指出，因適逢新竹大遠百周年慶，百貨公司特別加碼「捐贈舊衣送好禮」，活動當日邀請戲劇才子及幽默風趣主持藝人「風田」擔任環保大使，與現場民眾互動響應環保議題及環保小遊戲，炒熱環保氣氛。

環保局指出，民眾只要捐贈舊衣20件，即可兌換限量「清淨海洗衣精1000ml」1瓶（100瓶），加贈女裝品牌折價券200元（限量100份）；下載遠百APP再贈FREE雙面布口罩回收1份及上山採藥乾洗手1瓶（限量50份），歡迎民眾分享好消息踴躍響應活動。

環保局補充，舊衣物屬新竹市公告回收資源物，請民眾妥善打包提交給環保局資源回收車，「可回收」項目有上衣、褲子、裙子、外套、洋裝等；「不可回收」項目包括鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單、貼身內衣褲、髒污破損衣物等，請直接歸類為「一般垃圾」提交垃圾車，同時呼籲民眾多加配合分類，提升回收效能。

環保局表示，地球需要大家共同愛護，市府希望透過各種環保活動，推動全民綠生活運動，同步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG7永續能源、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市朝低碳永續家園邁進。