國小造句又掀起討論，一名媽媽今天在網路上PO出國小二年級孩子的造句，寫「爸爸今天有買十顆蘋果，現在只剩六顆蘋果了」，卻被老師扣分，原因是沒寫「早上」，但媽媽覺得這1分扣得很冤枉，引起網友們熱烈討論，並揪出關鍵「因為用了現在，所以今天何時買的總要寫一下吧？」

一名媽媽今天在臉書社團「爆怨公社」貼出小二孩子的國語考卷，不能理解老師為什麼把小二孩子的造句扣1分，只見該題造句為「...只剩...」，孩子的答案是「爸爸今天有買十顆蘋果，現在只剩六顆蘋果了」，卻被老師用紅筆加上「早上」兩字，扣1分。讓這名媽媽哀號，雖說老師是為學生好所以嚴格把關，「但是這1分真的很冤枉啊⋯⋯對小孩來說，充滿著為什麼？」早上是時間，那今天就不算是時間嗎？

該題造句也引起網友熱議，有人認為「我覺得沒差，有點吹毛求疵」、「下午買，現在是晚上也行啊！老師死腦筋」、「老師怎麼知道是早上」、「老師早上有看到爸爸去買蘋果？」、「畫蛇添足，只為扣分而扣分？」

不過大部分人都覺得老師是對的，關鍵在因為孩子寫了「現在」，為了語法通順所以加上早上，「今天範圍太大了」、「我覺得老師是對的，因後面有『現在』，前面的確要加上已經過去的時間，這樣才有邏輯概念」、「看的出來老師有用心在教，不然我看完也會問是啥時候買的」。