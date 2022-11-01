近日台灣受到颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，雨下不停，其中以宜蘭雨勢最為猛烈，天氣粉專《台灣颱風論壇│天氣特急》表示，10月有尼莎颱風、2次東北季風共伴效應、26個熱帶低壓擦邊，讓整個北台灣都在下雨，其中以宜蘭西帽山4574毫米拿下10月累計降雨量冠軍，預測北部、東部周四至周日還會有一波雨勢，降雨要到下周才趨緩。

《台灣颱風論壇│天氣特急》今（1）日發文指出，10月的天氣相當精采，有尼莎颱風、2次東北季風共伴效應、26個熱帶低壓擦邊而過，讓北海岸、大台北和宜花地區大雨下不停，但在東北季風環境及中央山脈阻擋下，降雨分布也很極端。

10月份累積降雨量前10名地區。（圖／翻攝自台灣颱風論壇│天氣特急）

《台灣颱風論壇│天氣特急》表示，10月份累計降雨量前3名依序是宜蘭西帽山4574毫米、宜蘭西德山3728毫米、北市擎天崗3685毫米，而降雨達4000毫米相當於雨水累積4公尺高。降雨量最少的是馬祖東引、金門及雲林台水試所等3地區都是零降雨。

《台灣颱風論壇│天氣特急》說，目前看起來北部、東部周四至周日（3至6日）還會有一波雨勢， 降雨在下周有望大幅減少，但能維持多久還要再觀察。貼文曝光，網友驚呼，「是不是考慮在宜蘭蓋一座水庫」、「宜蘭真的是雨都」、「比日照天數，宜蘭一定最後一名」。