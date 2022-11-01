台劇《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉才剛獲得第57屆金鐘獎主題歌曲獎肯定，日前被爆出非原創為「大甲媽祖繞境宣傳曲」，文化部在調查後今（1日）取消得獎資格；原得獎者許常德在臉書砲轟，直言不接受文化部道歉，害他們被貼貪心標籤，更氣憤表示「傷害從天而降」。

第57屆金鐘獎於10月22日落幕，首設獎項「主題歌曲獎」頒給台劇《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉，豈料典禮隔日就爆出爭議，該曲由許常德和范曉萱共同創作，沒想到被挖出該曲早在2021年曝光過，是為了獻給大甲媽祖繞境活動的歌曲。消息曝光後，文化部影視局也啟動查證，表明若屬實將撤銷其參賽、入圍、得獎資格。

今日文化部公告，經原評審小組專業比對歌曲音檔後，確認《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉應屬「大甲媽祖繞境主題曲」改版，不符合「全新創作（包括詞與曲）」規定，決議取消得獎資格；該獎改由《俗女養成記2》的〈蚵仔麵線〉得獎，將擇期辦理公開頒獎儀式。

而文化部針對這起事件承認是影視局於資格審核未落實把關，才產生此憾事，「主題歌曲獎」又是首設獎項無往例可循，影視局沒能即時釐清及處理，造成行政疏失，因此對參賽單位、創作者受輿論影響，更影響金鐘獎公信，鄭重表達歉意。

不過，稍早許常德在臉書發聲，直言「我沒有要這種道歉」，指控文化部不搞清楚就對外發言，「違規就撤獎」這內容讓他們莫名得背負貪心標籤，砲轟為官者難道「不知道標籤會殺人嗎」，事到如今只能他自己澄清；雖然許常德被質疑說不期待應該就不會有傷害，他也痛心地說，「傷害從天而降時，跟期不期待無關」，這傷害比他原先想的還多。