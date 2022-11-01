51歲胡姓男子今年7月2日清晨4點41分，駕車行經北市士林區中正路、承德路4段，以時速120公里，在沒有減速的情況下，闖紅燈撞擊同向停等紅燈的廂型車，再逆向衝入承德路撞死1名機車騎士。士林地檢署認為，胡男以高速駕車闖紅燈衝入路口的行為，已經構成殺人的故意，依法起訴。

胡男在警詢、偵查時稱，知道前方是紅燈，不過仍以時速120公里往前衝，因為「我要以我的生命為主，所有的炫光都要讓我通過」、「只要我活著，其他人絕對死不了」、「我有想過要放棄，但是他用炫光迷惑我，但我當下想說為了要搶救世界，我一定要這樣做，我當下不知道是真的人」。

胡駕車高速衝入路口，被撞的廂型車駕駛骨盆骨折，頸椎狹窄，證稱在撞擊前沒有聽到喇叭或是煞車的聲音，目擊者更稱，胡男以飆車一般速度，且引擎加速衝撞前方停等的車輛。而停在對向機車停等區的陳姓騎士就沒有這麼幸運，遭胡車輾壓，導致顱腦損傷死亡。

檢察官根據精神鑑定報告，認定胡罹患精神方面疾病，導致違法能力降低，建請法院依法予以減刑，另外涉嫌施用第二級毒品罪，目前還在偵辦。檢察官認為，胡男撞傷廂型車駕駛涉犯殺人未遂，騎士的部分則以殺人罪起訴。

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