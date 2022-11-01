梨泰院踩踏意外後，一名男員警在附近街道聲嘶力竭、滿頭大汗地對民眾狂喊「回去」。

南韓梨泰院萬聖節踩踏意外釀成156死悲劇，意外發生後，一名警察聲嘶力竭、滿身大汗地在人流中大喊「回去」、「有人死了」、「請幫幫我」，要民眾回頭，不要再擠向事故現場，畫面公開後1天內已有13萬人次觀看，許多網友表示看完影片都哭了，感謝這名警察在危險的人流中仍堅守崗位、保護民眾。

綜合《韓民族日報》、《中央日報》、南韓SBS電視台報導，YouTube頻道「니꼬라지TV」31日上傳一段1分27秒影片，畫面中一名警察站在擠滿人的街道中間，滿頭大汗、聲嘶力竭地對著周圍群眾大喊「回去」、「有人死了」。

報導指出，警察站立的位置是在梨泰院踩踏意外事發地點的附近街道，當時意外已經發生，這名警察在附近街道請求民眾不要再往案發地點擠，保護他們的安危。

一名男員警在梨泰院事故現場附近指揮秩序，滿頭大汗地大喊「回去」，請民眾回頭。

畫面顯示街道相當擁擠，男員警周圍全是為了萬聖節精心裝扮的年輕男女，現場噪音很大，全是夜店、酒吧播放的音樂，員警扯破喉嚨對著民眾大喊「回去吧」、「走吧」、「不要只是呆呆地盯著」，同時伸手示意。

一些路過民眾似乎還不知道發生了什麼事，一臉困惑地看著他，員警回應：「請幫幫我。」影片中還有外國男子往事故現場方向走去，警察也伸手攔住。

由於現場環境噪音太大，這名員警索性直接爬上高處，大喊「有人死了，拜託」。

這則影片於31日公開後，1天內就吸引超過13萬人次觀看。

一名在現場的目擊者表示，如果沒有這名警察阻擋，可能會有更多受害者和意外；也有目擊者說，現場多虧有他，自己才能往反方向走。

許多網友看了影片後熱淚盈眶，大讚這名警察是「真正的英雄」，也有人留言「非常感謝」、「警察在現場真的辛苦了」等。