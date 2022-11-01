國境解封！日前疫情指揮中心宣布實施入境免居隔「0＋7」新制。據萬事達卡調查，即使旅費上漲，也有近8成的消費者願意接受，顯現民眾出國旅遊的期待蓄勢待發。凱基銀行祭出國內外旅遊多方優惠，海外消費及指定旅遊通路訂房刷凱基卡，享跨通路累積高達2,400元回饋。另外，面對信用卡線上消費盜刷猖獗，凱基銀行於日前領先業界引進VISA與Mastercard雙偵測機制，透過兩大國際發卡組織跨境詐欺交易偵測系統，有效防止詐欺交易，為客戶建置安全的線上付款環境。

凱基銀行統計顯示，今年8月再度導入Mastercard 的「決策智能偵測系統」，至今年9月止，短短一個月就減少超過50％以上的跨境盜刷金額，風險範圍內的信用卡交易核准率近87％，提升消費者體驗。同時，凱基銀行信用卡的詐欺爭議降低9成以上，大幅降低持卡人因盜刷衍生的換卡不便，大大提升客戶體驗，落實金融友善。

全球邊境管制逐步鬆綁，帶動跨境旅遊復甦，據Mastercard「台灣旅遊復甦關鍵洞察」調查，近8成消費者表示可接受旅費漲幅，且漲幅比例最高達25％。而比起團體旅遊，多數消費者更愛自由行與體驗式行程。凱基銀行特別推出「國內外旅遊消費 享最高回饋2,400元」專案，不論是國內外訂房、旅行社訂購機票或行程，及海外消費，刷凱基卡皆享有跨通路累積優惠。包括訂房網Agoda、Airbnb、Hotels.com等，旅行社雄獅旅遊／易遊網／可樂旅遊等訂購機票加上飯店半自助行程，KKday／Klook預約體驗式行程及海外實體商店消費，刷凱基銀信用卡不限通路，累積滿15,000元享150元刷卡金、滿50,000元享1,000元刷卡金、滿100,000元享2,300元刷卡金，若分期金額滿15,000元再加贈100元刷卡金，最高享2,400元刷卡金。若是搭配刷「凱基魔BUY卡」，另外再享國外消費、國外網站購物回饋2％現金點無上限。

凱基銀行提醒，邊境開放詐騙集團也算準時機，利用民眾出遊之際取得個資行騙，建議民眾務必提高警覺外，出國前可開啟行動銀行即時消費通知，線上消費選擇有動態密碼的網站交易，自我監控交易；交付信用卡結帳時要緊盯信用卡以免被側錄，收到信用卡帳單核對後再繳費，亦可撥打警政署165反詐騙諮詢專線。凱基銀行落實母公司中華開發金控「值得信賴」及「以客戶為中心」之企業價值，強化信用卡刷卡風險管理，幫客戶創造良好的信用卡使用體驗，防堵盜刷有銀行前端把關，再加上自身謹慎，即可旅遊在外安心消費。