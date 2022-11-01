2022年世界全項目溜冰錦標賽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，當地時間31日中華隊選手再傳捷報，直排個人花式成年男子組陳毅帆與陳柏佑摘金奪銅，競速溜冰1000公尺爭先賽成年女子組劉懿萱獲金牌，目前中華隊在這項賽事已經累積進帳8面金牌，也獲得世界滑輪溜冰官網稱讚，中華隊持續展現在滑輪溜冰的優勢及競爭力。

2022年世界全項目溜冰錦標賽為兩年一度的滑輪溜冰盛會，本次賽事中華隊共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式輪滑及曲棍球4個項目，所有賽程預計比到11月6日止，我國選手截至目前為止，在本次賽會已獲得8金7銀5銅的佳績。

世界滑輪溜冰官網指出，陳毅帆過去在直排輪個人花式成年男子組競賽5度獲得世錦賽冠軍，這次世錦賽隨著電影《俘虜》的配樂「Rain」，爭取到以157.78高分並榮獲金牌，再度站上頒獎台最高處，收下個人生涯第6面世錦賽金牌，並再次展現亞洲選手在成人男子直排輪花式項目領先者的地位，中華隊另一位好手陳柏佑則以78.87分在直排輪個人花式成年男子組獲得銅牌。

在直排輪個人花式青年男子組，中華隊廖彥維以82.57分帶走銀牌，教育部體育署表示，本次參加的競速溜冰、花式溜冰及自由式輪滑選手中，也包括2022年第19屆杭州亞洲運動會培訓隊選手，選手在新冠肺炎疫情期間均積極培訓與備戰，也期能在此高競技強度的賽事中檢驗訓練成果，作為後續強化訓練策略參考，以為我國在亞運期間再次爭取金牌榮耀。

2022年世界全項目溜冰錦標賽，陳毅帆獲直排輪個人花式成年男子組金牌。（體育署提供）