受到全球經濟衰退隱憂、大陸維持清零政策等因素影響整體消費需求，多項數據顯示，亞洲製造業在10月出現衰弱訊號，加深供應鏈中斷的危機與黯淡的經濟前景。

路透社報導，南韓、台灣及馬來西亞製造業在10月都出現萎縮，日本製造業的成長速度寫下21個月以來最慢的速度，種種狀況突顯大陸消費需求趨緩及成本居高不下的狀況。

大陸國家統計局昨（31日）公布10月製造業經理人指數為49.2，較上月下降0.9，顯示整體企業活動放緩，東京第一生命研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家Toru Nishihama表示，「亞洲極度依賴大陸，清零政策持續擾亂供應鏈，不僅無法讓大陸遊客到處旅遊，更無法順利出口產品。」

Toru Nishihama補充說道，「另一個風險是美國聯準會升息的步調，如果美國繼續強勢升息，可能會引發亞洲資本外流，進而損害出口活動。」

數據顯示，10月南韓的工廠活動已經連續四個月出現衰退，出口跌幅創下26個以來最大的紀錄，其中針對大陸的出口數據仍持續下滑，大陸為南韓最大市場。

標普全球市場情報公司經濟學家Laura Denman說：「由於南韓依賴出口的程度大幅增加，但這也成為經濟成長的隱憂，尤其未來的前景並不是相當樂觀。」