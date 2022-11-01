王瞳見到開放粉絲悼念的「艾的櫥窗」啟動忍不住再淚崩。（粘耿豪攝）

王瞳見到開放粉絲悼念的「艾的櫥窗」啟動忍不住再淚崩。（粘耿豪攝）

王瞳與「霸氣樂團」製作人司徒松、團長阿修羅、鳳凰藝能總經理趙善意一起宣布「艾的櫥窗」開放追思。（粘耿豪攝）

艾成位於天品山莊「艾的櫥窗」開放追思。（粘耿豪攝）

王瞳提到艾成仍忍不住淚崩。（粘耿豪攝）

藝人艾成8月17日驟逝，家人讓他長眠於生前最愛的台灣，今（1日）是艾成辭世第77天，王瞳在「霸氣樂團」司徒松老師、團長阿修羅及民視同事、教會友人的陪伴下，現身艾成長眠所在地、三峽天品山莊基督徒專屬墓園，宣布依照艾成遺願鳥巢演唱會設計的「艾的櫥窗」正式開放粉絲追思悼念。王瞳透露捨不得把艾成手機停話，調成最低費率，至今仍常傳訊息到艾成手機，她忍不住又哭又笑掉淚說：「我會想問他，你還好嗎、我很想你耶！我有夠勇敢嗎？不要擔心我⋯⋯好像有點笨！」

王瞳透露從夜不能寐撐到現在已經戒掉助眠藥物，但還是沒有夢到艾成，悲傷情緒漸漸放下，現在每天都還是感覺他還在，她也會開始用艾成的東西，睡他的枕頭、背他的背包，用他的耳機、麥克風；她目前睡覺仍由隔壁的教會師母陪伴，但仍常常「哭了就睡著，又哭著醒來。眼睛哭到酸酸睡著，醒來眼睛還是腫腫的」。王瞳也透露，「後來才知道天品在艾成的塔位旁邊有留一個位置給我。這樣我將來就不用買塔位的意思嗎？」

王瞳說，現在每天都讓自己很忙，思想理智上可以正常過生活、吃飯、工作，但身體上好像有點跟不上，還在慢慢適應，逼自己不要去想不開心的事，「但昨天不小心滑了艾成的臉書⋯⋯」。她也透露艾成的媽媽等家人明年3月馬來西亞假期時還會來台灣，自己也希望未來沒有工作時能1年去1次探望，但她即將開始加入民視《市井豪門》劇組，一拍起碼1年，「希望他們來台灣時，至少能陪他們1天！」目前每周二她都與艾成家人在線上視訊一起禱告、聊天，「我們不可能永遠堅強，還是會難過、想念，但有禱告時間願意說出來，只要願意說出來就是一種梳理，一直悶在心裡不見得是好事，哭也是一種釋放。很棒的是我們有一樣的信仰」。

「艾的櫥窗」實現了艾成生前最大夢想-鳥巢演唱會，艾成高歌，王瞳依舊為愛伴奏，兩人琴瑟和鳴的畫面，彷彿再度感受到愛的樂音響起，櫥窗同時對外展示一只存藏有艾成骨灰的戒指，供粉絲一同懷念溫暖、風趣的艾成。王瞳表示，這是對外開放的櫥窗，私人的櫥窗則還沒弄好，「他愛喝咖啡，可能會放咖啡機，還會放麥克風、哈嚕照片等他喜歡的東西。因為很多人想要來看他，所以先以這邊（對方開放的）為主」。

由艾成擔任主唱的「霸氣樂團」製作人司徒松以及團長阿修羅也手持百合花，透過百合花花語：「百合代表靈魂和永恆的生命純度，亦被認為有治療功效」，舒緩悲傷所帶來的痛苦。來表達對艾成永恆的愛。民視鳳凰藝能總經理趙善意並正式對外公布將徵求樂團主唱，歡迎各界好聲音，踴躍報名，讓艾成熱愛音樂的精神永續。