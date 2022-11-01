專為台灣人設計的智能電鍋「that想想鍋」，自10月25日晚間上架嘖嘖平台，在10月29日近中午11時50分就衝出破百萬募資金額。奇想創造總經理呂國豪指出，「that 想想鍋」之所以熱銷原因，是它承襲了台灣傳統電鍋革新，帶領消費者在信任基礎上升級；加上後疫情時代居家時間拉長，兼具智慧與美學的烹飪家電受到歡迎，從而打開市場。

「that想想鍋」為2010年創立的「奇想創造」所研發，該團隊2012年創立餐廚品牌『THAT！奇想生活』，目前行銷至全世界近20國。呂國豪指出，「that 想想鍋」產品創新黑科技來自「世界首創IH水蒸加熱技術」，IH就是「電磁誘導發熱」（Induction Heating），以導磁方法向鍋體傳遞熱能，且是罕見以杯水控制火候的IH智能電鍋。

此外，「that想想鍋」由設計師謝榮雅操刀，推出珍奶色、松露黑雙色，有人體工學提把、可分離式插座等貼心設計，且中鍋方便拿取拆洗，壓力閥與鑄鐵鍋蓋環狀膠條為食品級矽膠，可拆卸替換。

謝榮雅在2003年到2013年獲得超過120座具指標性的四大工業設計獎，並在2011年為大同電鍋打造50周念紀念款，更在隔年拿到日本G-Mark百大設計獎以及美國IDEA金獎。謝榮雅表示，「當時最大遺憾就是無法革新技術，如今11年過去，希望能推出精準控溫的電鍋，不只讓米飯更好吃，還能低溫烹調舒肥」。於是找上日本號稱能煮出最好吃米飯鍋的台灣協力廠，耗費5年研發，歷經9次打樣、試作，全程台灣製造，推出「that想想鍋」，翻轉傳統電鍋文化。