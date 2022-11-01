交通部推動台灣新車安全評等TNCAP（Taiwan New Car Assessment Program）計畫，日前排定TOYOTA Corolla Cross首撞，預計明年第1季發布首批車型評等結果。交通部路政司表示，由於每做1種車型需要花一千多萬元經費，其實滿花錢的，現在是交通部買車，但也正在討論是否能讓業者提供試驗車輛，「這是我們努力的方向之一。」

財團法人車輛安全審驗中心10月27日於車輛研究測試中心舉行台灣新車安全評等首撞，並以去年全年銷售量排名第一的TOYOTA Corolla Cross車型試驗「前方偏置撞擊」，預計明年第1季發布首批車型評等結果。

交通部路政司副司長蔡書彬表示，10月27日TOYOTA Corolla Cross車型首撞試驗「前方偏置撞擊」，這只是13項試驗項目的其中之一，未來將執行其餘項目。根據交通部規劃，明年受測8款車第1季是Toyota Corolla Cross、RAV4，第2季是Toyota ALTIS、Honda CR-V，第3季是FORD KUGA、FOCUS，第4季是NISSAN KICKS、SENTRA。

交通部指出，台灣新車安全評等TNCAP第1次的評等結果，明年第1季將由車安中心對外公布，交通部已請車安中心建置TNCAP專屬網站https：／／www.tncap.org.tw，規劃11月底前上線，將提供最新車型評等資訊、整體星級評等結果（星級評等及四大領域得分率）、受驗車款資訊（受驗車輛規格、配備、影片及適用範圍）、試驗結果說明（以人偶圖示、顏色等方式呈現性能優劣）等。