六都地政局資料顯示，六都10月建物買賣移轉棟數為1.7萬棟，移轉棟數創下近5年以來的同期新低，且年減幅度達到28%，新北市交易移轉棟數甚至量縮跌破4000棟，創下6年同期新低，南台灣的台南與高雄市10月移轉棟數，也創下5年來同期新低紀錄。房仲業者指出，央行連三季升息，加上全球經濟陷衰退危機，目前買賣雙方缺乏共識，短期房市榮景難復見。

10月份六都建物買賣移轉棟數月減6.9%，台北市月減1.6%，新北市月減6.5%，桃園市月減16.3%，台中市月減0.7%，台南市月減7.7%，高雄市月減7.2%，除台中幾乎維持平盤外，其餘五大都會區均量縮，其中以桃園量減逾1成5最多。

展望第4季，永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，全球貨幣緊縮、升息、地緣政治風險等變數衝擊下，經濟衰退機會增，而國內景氣燈號轉呈黃藍燈，9月出口翻黑，表現不如預期，第四季國內經濟景氣面臨挑戰，而消費者信心指數也續降，9月五大行庫房貸利率已升至1.731%，後續房貸利率將再陸續反應升息幅度，且國內仍有再升息的機會，因此，在持續升息的狀況下，民眾購屋負擔將加重，可能衝擊民眾購屋意願，房市後市難樂觀看待。

今年下半年開始，因買方態度觀望，賣方對價格卻仍有期待，使房市在買賣雙方磨合期拉長下，漸漸步入「冷靜期」，使今年前10個月六都的累計買賣移轉量，僅約20.4萬棟，較去年同期的近21.4萬棟，縮減了4.4%，衰退幅度持續擴大，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐預期，後續市場估計將持續往「量縮價平」的方向發展，據此推估，今年全台的買賣移轉棟數，可能會比去年的34.8萬棟下滑近1成，面臨32萬棟保衛戰。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，央行連三季升息，加上全球經濟陷衰退危機，買方對於未來抱持觀望態度，然而新屋房價下跌不易，雖市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，屋主仍認為通膨壓力下，不動產價值可期，不輕易讓利，買賣雙方缺乏共識，故短期榮景難復見。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市價量都出現居高思危的現象，一手預售揭露件數已經較去年旺季腰斬，現在二手也開始出現年增率明顯衰退的狀況，房市已經步入盤整階段。