據越通社報導，在越共中央總書記阮富仲對中國進行正式訪問期間，11月1日上午，隨團出訪的越共中央書記處常務書記武文賞與中共中央政治局常委、中央書記處第一書記、北京市委書記蔡奇舉行視訊會談。

雙方就落實兩黨、兩國領導人的各項共識，以及阮富仲此次訪中與中共總書記習近平所達成共識的具體措施交換了意見。

據悉，這是蔡奇在甫結束的中共二十大「入常」後，以中央書記處書記身份舉行的首場外事活動，與阮富仲的對等會談也表明他已經接替將轉任全國政協主席的王滬寧，正式負責中共黨務和書記處日常工作。