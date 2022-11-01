鑑於近年國內金融機構屢受駭客攻擊勒索，成為重大資安問題，法務部調查局與台新金控1日簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，成為調查局首次與金融機構簽署資通安全合作備忘錄，未來調查局與台新金控將依合作備忘錄精神，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，共達成早期預警應變。

簽署儀式由台新金控董事長吳東亮主持，由調查局長王俊力代表與台新金控簽署備忘錄，調查局一級主管包括主祕吳富梅、資通安全處長余尚賢、台北市調查處長孫承一、洗錢防制處長藍家瑞、經濟犯罪防制處長高聰明與會。

王俊力致詞時，強調此為調查局首次與金融機構簽署資通安全合作備忘錄，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑，亦是落實總統蔡英文於「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」，建立安全可信賴的智慧國家目標。

調查局表示，金融機構向來都是易遭駭客鎖定的主要目標，且駭客攻擊模式愈趨組織化與系統化，調查局分析近年偵辦之電腦犯罪及網路駭侵案件，發現APT駭客集團攻擊之目標，有鎖定國家關鍵基礎設施及金融業者等高價值目標之趨勢。

調查局指出，詐騙集團經常透過寄送釣魚簡訊假冒各金融服務業者名義試圖詐騙一般民眾，駭客組織亦經常針對高價值目標發動社交工程郵件等APT攻擊，為積極預防魚叉式網路釣魚及網路駭侵事件發生，並提升聯防單位應變速度及降低事件損害，有賴於相關單位及時提供資料與橫向通報，並於資安事件發生後透過公私部門合作調查，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客集團。