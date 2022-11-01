在後疫情時代，飯店業者也調整模式迎合旅客因疫情而改變的消費及旅宿習慣。子樂投資攜手凱悅集團為新世代旅客的需求打造嶄新旅宿概念的EPISODE Hsinchu新竹伊普索酒店（簡稱為EPISODE），升級人們重視的元素、簡化及去除許多已過時的飯店服務項目與營運模式，盼讓旅客體驗優越的價值、高規服務及時尚風格，EPISODE也成為台灣首間隸屬於凱悅尚選（JdV by Hyatt）品牌的酒店，即日起開幕迎客。

EPISODE打出4大革新面向，包含客房有感體驗大升級；行政酒廊不再是高卡會員或VIP的獨享福利，「SOCIAL Lounge」為每位旅客免費提供全天式的社交空間；導入智能科技優化流程；委由台北 MUME 主廚林泉 Richie Lin 打造新竹前所未有的餐飲體驗「Westwood」餐酒館。

子樂投資總裁詹偉立表示：「EPISODE做為飯店產業的創新破壞者，新竹將是品牌的第一步，未來更將進駐台灣各地，並計畫以日本為進軍國際市場的首站，目標為打造屬於台灣獨特的飯店品牌，相信將帶來革命性及創新的影響力。」

4月起自新竹英迪格酒店正式更名的新竹伊普索酒店，成為凱悅尚選品牌酒店的成員，這次重新開幕全面翻修，升級客房內觸手可及的軟硬體設備及備品，採用國際級奢華飯店的規格；其中一向是最受歡迎的房型、位於最高樓層的頂級6米挑高樓中樓套房，也將提供更多頂級有感的升級讓旅客體驗。此外，飯店全面淘汰寶特瓶裝水、簡化塑料，選用玻璃瓶裝水，響應永續。

EPISODE也向首批旅客祭出優惠，12月15日至明年3月15日間入住即可獲得額外凱悅天地（World of Hyatt）點數500點。即日起EPISODE與Westwood餐酒館合作推出「星宴味蕾一泊二食住房專案」，11月4日至11月18日線上旅展期間限時下殺6588元，可入住1晚之外，還能品嘗林泉為EPISODE開幕推出的1500 元限定套餐。