國科會委託建造的台大海洋調查研究船「新海研一號」9月底在台灣東部水域被日本海上保安廳巡視船干擾，卻不見我政府對外正式回應，最後由中國大陸外交部與日方交涉，要求不得干擾該船進行科研活動。民團認為，這起事件明白顯示蔡政府的媚日立場，對台灣民眾非常不利。

台大「新海研一號」近日前往花蓮港東南78浬（23-37N、123-00E）進行科學研究調查。由於該區屬我國200浬專屬經濟海域範圍，與日本主張的經濟海域重疊，船隻進入該區時，發現日本公務船不斷趨近。

台大事後說明，「新海研一號」受託執行國科會的相關計畫。「新海研一號」在有爭議的經濟海域中執行相關海測任務時，都有依照SOP向相關主管機關進行報備，並依循政府相關規範。

即便海巡署接獲通知後，立即派遣花蓮艦前往該水域，以廣播向日本公務船表明，該水域為台灣專屬經濟海域，日方勿干擾我方船舶作業，但對方也主張日本專屬經濟海域，雙方在海上對峙長達10小時，直到「新海研一號」在晚間離開該水域後，日本公務船才駛離。

此事已涉及國防外交層級，但消息傳開後迄今，僅海巡署回應會與日方溝通，完全不見外交部與國防部等相關部會出面回應，總統府更是悶不吭聲，日前國民黨立委游毓蘭直接批評，由總統蔡英文命名的船隻在我經濟海域被日方驅離，「簡直是裡子、面子都丟了！」

中國大陸外交部則是透過例行記者會表明，事件爆發後，已向日方提出交涉，要求日方不得干擾包括台灣地區在內的中方船隻在該海域的科考活動。

釣魚台教育協會表示，日本國會議員團日前來台時，直接在記者會上說釣魚台是日本固有領土，總統蔡英文卻還是笑臉迎接對方，並無對此言表達抗議，如今又再爆發「新海研一號」被日方干擾，民進黨政府對此事的不作為，再加上過去所有的言談與表現，很明顯地就是在展現媚日的態度。

釣魚台教育協會指出，日本的經濟海域是從沖繩往外延伸200浬，外圍已經非常靠近台灣經濟海域，而這次「新海研一號」被干擾的海域，依照日本海域範圍來推算，幾乎已到達我國領海範圍，但蔡政府卻軟弱無能，受到如此劇烈的威脅，卻完全沒有作為，導致我方研究船最後被日方驅逐。

釣魚台教育協會提到，日本已故首相安倍晉三曾說過「台灣有事，日本有事」，但從「新海研一號」事件看來並非如此，日方重視的終究是自己的利益，對台灣人民來說，都是非常大的不利。

一名在福建任教的年輕台師認為，蔡政府在外交上展現媚日的立場，早已不是新鮮事，但值得關注的是，這回台科研船隻在被日方警告騷擾後，最後竟是由大陸外交部出面回應，蔡政府的「抗中保台」口號喊得震天價響，看來也只是對內操弄選舉氣氛所用而已，此時陸方直接吃台灣豆腐，「都不敢吭一聲，難不成是接受兩岸同屬一中了嗎？」