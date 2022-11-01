「自由殼落部」讓精神障礙病友聚會交流，還有社工從旁輔導。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「自由殼落部」開辦紓壓課程，例如芳香療法等。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「自由殼落部」位於草屯鎮自由街，盼會員都能找到最自在、自由的方式與疾病共處。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣康復之友協會在草屯鎮自由街設置「自由殼落部」，成為全縣第1間精神障礙病友的服務會所，以夥伴協作模式，透由病友之間共同討論、發展生活目標，搭配社工從旁協助，學習人際互動與溝通，協助病友重拾自我價值及信心回歸社區。

南投係衛生局指出，縣內領有身心障礙手冊（精神障礙、精神系統構造及精神心智相關功能損傷類別）的病友，或實際居住在南投，且持有精神疾病重大傷病卡或醫療院所開立精神疾病診斷證明者，皆可加入「自由殼落部」，參加會所內各項活動，或團體諮商、個別諮商、舒壓芳療等課程。

「自由殼落部」不僅提供精神障礙病友安心自在的聚會場所，透過「工作日」，協助會員在參與過程中，重拾自我價值、學習自我決定和建立信心，期盼病友能夠重返社會，找到適合自己的角色與位置。

南投縣康復之友協會指出，精神障礙病友透過付出，進一步獲得信心、成就與滿足，重拾自我價值及信心，期待會所可以發掘更多會員的潛能，讓每個會員學會與病共存，重拾自我價值及信心。