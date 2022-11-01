古曜威（左）今送上紅色綵球祝福宛宛兒早日結婚。（羅永銘攝）

古曜威（左）安慰宛宛兒不要理會酸民言論。（羅永銘攝）

宛宛兒近日買新房給阿嬤住。（羅永銘攝）

宛宛兒今（1日）出席紅心字會關懷弱勢、獨居長者的公益記者會，透露國中時曾遭霸凌，但都不敢反抗，「以前霸凌我的同學，現在都沒有過得比我好，小時候去學校，因為我有甲狀腺亢進，他們笑我是牛蛙，排隊吃營養午餐時，他們也會故意插隊，到我打菜的時候就沒有肉跟菜，還在午睡時，在我身上放滿荔枝殼」。

宛宛兒透露母親在她6歲時喝農藥自盡，當時因為年紀太小，根本不知道發生什麼事，也沒有落淚大哭，是等到長大後才會想到就難過，而爸爸、奶奶現在最大的心願就是看到她早日結婚生子，「因為爸爸不負責任只愛喝酒，所以我挑另一半，只要比我爸好都覺得他很好，但現在自己條件變好，會想要選帥一點的男生，想要跟好看的底迪在一起，像古曜威一樣」

她與男友交往5年，兩人的結婚計畫？她笑說：「結婚要再看看，最近剛買阿嬤的房子，壓力很大，房子6百多萬，但貸款沒辦法貸更多，因我已有2間房子，還有一間預售屋，又剛好買車子，要很努力賺錢填補坑洞，但奶奶就是我的媽媽，我不可能不對她好。」

她目前在台中擁有4間房產，房貸每月10萬，車貸是4萬6，另外還有保險費及積欠廠商的180萬貨款，「我們家男生愛喝酒，女生愛賭博，都會跟我要錢，還要幫家人還賭債，以前覺得怨天尤人，現在覺得賺夠多，還是要好好善待他，過一個快樂人生，現在每個月要還10萬元房貸，要有壓力才能逼自己成長。」