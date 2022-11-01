過去當其他國家陷入掙扎時，中國的經濟發展地順風順水，但專家表示，這個全球第二大經濟體的前途可能不會太好走。

建銀國際證券策略師喬利（Mark Jolley）表示，中國的發展已經來到了許多新興市場通常會發現情況變得較為困難的水準。

喬利表示，去全球化趨勢、中美之間的摩擦，以及疲軟的全球經濟，都是不利的因素。在國內，北京當局還必須應對陷入困境的房地產行業。「毫無疑問地，我認為未來5到10年，中國的經濟前景極具挑戰」。他表示，過去，當其他國家人都陷入掙扎時，中國總是一帆風順，現在中國可能會越來越像其他國家。

美國銀行首席全球經濟學家哈里斯（Ethan Harris）在上周五發布的全球研究報告中表示，在太平洋兩岸，我們聽到了許多一廂情願的想法，即脫鉤將促進、而非損害國內增長，但我們並不同意這個看法。脫鉤是一種「負和博弈」（negative sum game），結果將是兩敗俱傷。脫鉤意味著將放棄「比較優勢」（comparative advantage）並導致資本觸礁，但他也承認可能有重大的地緣政治和可靠性等原因造成脫鉤。

哈里斯表示，不利的人口結構，以及出口或營建驅動型經濟的侷限性，是北京當局將面臨的挑戰。雖然近來成長有所反彈，但我們看到中國的潛在或趨勢增長正面臨著持續下行的壓力。中國可能重返「計畫經濟」（command economy，或稱命令經濟，即透過命令和制度來管理經濟，並非透過市場機制），而這恐將削弱外國投資。

Tribeca Investment Partners投資組合經理Jun Bei Liu則表示中國經濟前景仍有亮點，明年對中國來說，將是相當不錯的一年，因為該國可望解除嚴格的防疫封控措施，而國內消費力道也將反彈。她表示，相較世界其他地方的內需消費可能在未來12個月陷入低迷，中國將成為一大亮點。此外，中國科技股遭到拋售提供了一個「巨大的機會」，但她也警告投資人必須留意與「共同富裕」（財富重分配）相關的政策變化。