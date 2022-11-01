統一集團跨足藝術品買賣市場，5月成立全新的藝文品牌「玲廊滿藝」。除透過線上銷售藝術品，也持續策畫線下實體畫展，以落實讓藝術走進生活的品牌理念。繼5月在台南奇美博物館盛大開幕畫展後，1日宣布移師北部，攜手20位台灣本土藝術家，在台北星巴克漢中門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展，帶來乘載著溫暖的藝術品，希望讓參與的民眾能拾起時光的溫柔，望向未來。

同時，於藝展期間，除現場展出作品，千餘幅作品於博客來線上藝廊旗艦館同步展開購畫活動，最高可獲10％購畫折扣。

統一集團「玲廊滿藝」以讓藝術走入生活為推展理念，結合擁有千萬會員的博客來網路書店，將千餘幅原創作品上線至博客來平台，突破實體藝廊的空間限制，也讓過去一般民眾認為難以親近的藝術品，透過線上豐富的藝術品導覽，能以安心、便利的方式，尋得有所共鳴的藝術品，解決想購入原創畫作卻不知道可以利用哪個管道的困擾。

統一夢公園生活事業總經理陳冠福先前表示，統一集團跨足藝術買賣市場，源於統一集團董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲發現很多藝術家致力創作，卻很少被看見；反觀一般民眾有很多人想收藏藝術品，但缺乏管道，決定搭起這座緣份的橋樑。

相較於傳統藝術品市場，作品價格動輒百萬、千萬，甚至上億元，統一「玲廊滿藝」上線的作品，價格介於幾千元到幾十萬元，高貴不貴，讓一般大眾也能參與藝術品收藏。

自5月正式上線後，廣受民眾迴響，未來計劃新增雕塑品、玻璃窯燒等類型，提供更多元的藝術品選擇；此外，也將持續進行實體畫展全台巡演，讓民眾能於現場領略藝術品細緻之美。