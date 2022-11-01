隨著現代人越來越有健康意識，深知內臟脂肪會產生許多健康問題，因此特別注意「脂肪肝」，但「脂肪胰」也是不能輕忽的一塊，聯安診所超音波室主任楊建華表示，脂肪胰是近幾年醫學界關注的焦點，與代謝症候群有高度相關性，民眾一旦有脂肪胰未來產生糖尿病、心血管疾病的風險也隨之上升。

●脂肪胰威脅不亞於脂肪肝 盛行率恐高達3成

楊建華說明，當人體攝取過多熱量時，會將多餘脂肪儲存起來，照理應堆積在脂肪細胞中，但脂肪若跑到細胞以外的地方，堆積在臟器時就會稱作「異位脂肪」。而肝臟是内臟器官中相對大的「倉庫」，所以是常見堆積最多之處，但同樣脂肪堆積的形態也會出現在胰臟。

楊建華指出，隨著超音波儀器進步，脂肪胰被發現的機會提高，也因此近7、8年來，醫界開始關注脂肪胰的健康議題。台大健檢中心研究數據就顯示，脂肪胰在健檢人口盛行率約16%，但因健檢民眾多數為較注重健康或年輕族群居多，因此推估脂肪胰真正盛行率可能高達30％，和脂肪肝比例相當。

●9成脂肪胰者也有脂肪肝 恐是代謝症候群的警訊

內臟脂肪可怕之處，就是不會立即產生明顯症狀，卻在生活中一點一滴影響著身體，楊建華引用數據說，70%脂肪肝患者同時有脂肪胰，而脂肪胰患者高達97%都有脂肪肝，當出現脂肪胰後，就要小心「代謝症候群」。

針對代謝症候群定義，楊建華解釋，身體質量指數（BMI）、腰圍、血糖、血脂、血壓，5項當中有3項異常就算是代謝症候群，患者將面臨極高的心血管及糖尿病風險。因此，脂肪胰其實可能是比這些數值更早出現的一個表徵，提醒民眾還是需留意。關於代謝症候群定義如下：

1.腰圍：男性≧90cm，女性≧80cm。

2.血壓：收縮壓≧130mm或舒張壓≧85mm，或是正在服用降高血壓藥物。

3.空腹血糖：空腹血糖值≧100mg/dL，或是正在服用治療糖尿病藥物。

4.空腹三酸甘油酯：三酸甘油酯≧150mg/L，或是正在服用降三酸甘油酯藥物。

5.高密度脂蛋白膽固醇：男性<40mg/dL，女性<50mg/dL。

楊建華坦言，已有諸多研究證實，脂肪胰與許多慢性疾病都有正相關，諸如糖尿病、脂肪肝、胰臟發炎等，且脂肪胰好發在年長者，當隨著年紀增加，脂肪的浸潤更加明顯，尤其是在男性身上特別容易觀察到。

●脂肪胰增慢性病風險 5成患者患糖尿病

楊建華提到，當胰臟的脂肪堆積超過 5% 以上，會讓胰臟細胞開始受損，而越多的脂肪浸潤後會傷害胰島β细胞，進而導致胰島素分泌減少，且當脂肪堆積越來越多，胰島素敏感度每況愈下，糖尿病的風險也越高。

楊建華表示，有研究發現，50%有脂肪胰的人會有糖尿病，60至70%糖尿病患者都有脂肪胰現象。提醒民眾若健檢發自身有脂肪胰，需多留意是否可能已經有「早期糖尿病」。另外，肥胖者是脂肪胰最主要的高風險族群，因此建議透過減重來預防疾病問題。

●避免脂肪胰找上門 飲食控制為預防關鍵

關於民眾該如何消除內臟脂肪，避免脂肪胰生成？楊建華直言，最重要的是飲食控制，且比運動更有效。民眾可減少精緻糖、精緻澱粉攝取，多吃原型食物。此外，應注意果糖的攝取，因為果糖只能在肝臟分解代謝，常常儲存在內臟中。

楊建華指出，本身有糖尿病史、三酸甘油脂、代謝症候群問題者亦是脂肪胰高風險族群，建議定期照腹部超音波，但由於受限臟器位置，超音波偵測恐較不全面，若能做到核磁共振、內視鏡超音波、電腦斷層掃描則可以做到更準確的檢查。

最後，楊建華強調，一旦民眾發現自身有脂肪胰的可能，建議每3至6個月就要追蹤血糖、血壓、血脂變化，及早控制代謝症候群相關指標，減少三酸甘油脂的堆積，就能好好保護胰臟健康。

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