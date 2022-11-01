長治鄉長選情激烈，民進黨候選人黃志仁陣營指控對手攻擊自家幹部，已提出妨害自由等告訴；對手現任鄉長古佳川則痛批，對方惡意生事，已經提告。這場選舉暴力也讓選情格外緊張。

黃志仁與古佳川4年前就曾對壘，最終古勝出，古佳川此次以無黨籍連任，再次對上民進黨提名黃志仁，2人系出綠營卻抓對廝殺，雖古被開除黨籍，仍形同黨內互打。

黃志仁指控古佳川，為了自身選舉利益、為了自己選務工作，竟透過暴力，讓本該是公平競爭、選賢舉能的民主選舉，蒙上一層揮之不去的陰影。

他說，10月24日下午，辦公室主任孫沛沂收到來自公所員工內部檢舉，說古佳川強迫員工以公假外出方式，去他自己的競選服務處來協助選務工作。

接獲檢舉後，孫沛沂主動到現場蒐證，卻在被拍照之後，被對方支持者當街攔下，甚至遭出手攻擊，黃志仁說，古佳川不僅沒有嘗試緩和現場狀況，甚至還變本加厲當街罵人，事後還動用網軍、側翼，在網路上、社團內，言語攻擊跟抹黑。因此提出傷害與妨害自由告訴。

古佳川對此則強調，對手競選辦公室主任到他競總攝影拍照，動機起疑，總部才會向警方報案，他質疑，若孫主任無此異常舉動，就不會有後續事情，如今既已報案，相信司法會秉公處理，釐清真相。

古說，選舉是光明正大的事，不用偷偷摸摸，他競選總部一貫態度就是理性選舉，譴責暴力，也唾棄惹事生非，藉機造勢的競選伎倆。屏東警分局則表示，案件已依規定受理偵辦。