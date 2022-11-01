九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人摩拳擦掌準備中。國民黨台北市長候選人蔣萬安今（1）日就在臉書上分享，他化身成「運將」傾聽台北人的真實心聲。蔣萬安更提到，這次所談論的主題是「青年創業」，乘客湯先生也給了蔣萬安新的政策靈感。

蔣萬安今日在臉書上PO出一篇「『快來問蔣』我來當運將--青年創業」的文章表示，「大家還記得2015年跟2019年的『萬安共乘車』嗎？」蔣萬安指出，「快來問蔣」取「運將」的諧音，由他開車帶著「市民頭家」前往目的地。蔣萬安直言，「我想駕車載市民到達的不僅是實體下車點，更要一起前往這座城市的願景跟目標。我在車上跟市民朋友沿路討論市政，從這些對談得到政策靈感，這次我們談的主題是『青年創業』」。

蔣萬安表示，乘客湯先生是一位創業家，「我問他為什麼辭去教職冒險創業？他的孩子童言童語代答：『因為要把我們生下來還要照顧我們』；是的，『每個創業者都有想要捍衛的夢想』，照顧家人就是湯先生的最大動力」，蔣萬安也指出，他提到創業家很需要獲得「資源整合」；同時蔣萬安也分享在美台兩地擔任新創律師的觀察，矽谷的精神是勇敢、創新、不怕失敗、開放、多元、包容。矽谷創業家樂意做資源交流，投資人更能承受風險，關心團隊潛力更勝於一時表現。

最後蔣萬安說，台北創業者需要的不僅是辦公空間跟申請政府補助，還需要「資源、服務、人才、資金、交流、學習、經驗分享」，蔣萬安也感謝湯先生在車上給他的政策靈感，啟發他提出了「挺新創，真有力」政策，分別是「投資金」、「匯人才」、「促成交」，蔣萬安希望讓台北成為創業者成就夢想的寬廣舞台。