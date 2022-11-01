每個人都有過致富的夢想，但心裡卻很清楚，一夕致富可不是那麼容易的事情，《靈匣網》運勢專欄指出處女座、天蠍座、雙魚會不斷的努力和靠著自己的優勢來成功致富。

▍處女座

處女座只要下定決心在某個方向鑽研，遲早會成為這個領域非常出色的專家，完美主義的特質會讓處女座不斷追求更好、更快、更成功，大到設立目標，小到執行細節，都要盡可能確保在自己的掌控範圍之內，別人會覺得很累的事情，處女座憑著本能就做好了，處女座也很有反思精神，常常吸取過去的失敗經驗，也很擅長學習，這樣的處女座，想要成為富豪不是什麼困難的事，更別說擁有不錯的社會地位了。

▍天蠍座

最常出現老闆的星座非天蠍座莫屬了，在占星學中，天蠍座掌管第八宮，而八宮一直和偏財以及各種潛藏的錢財機會有關，天蠍座個性敢愛敢恨，在事業上也是一樣的，投入一件事情的程度，可以用癡迷來形容，時常廢寢忘食和不服輸的特質會使他們死咬著一件事情，不達目的不罷休，賺錢這件事情也不在話下，天蠍座很有謀略在商業領域最為高瞻遠矚，他們非常享受賺錢，從不走固定收入路線，而是享受多線賺錢的感覺，想辦法讓錢生錢，似乎天生就有一種能巧妙控制資金的能力，成為富豪指日可待。

▍雙魚座

雙魚座是賺錢的好手，過往中對他們的刻板印象是感性的戀愛腦，也是一個能把童話故事變成現實的超級大英雄，所以雙魚座在創業領域是潛力十足的，只不過要找對方式，既要具備浪漫的優勢又要有要兼顧現實的考量，成為未來的富豪，只是時間問題。