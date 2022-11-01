《俗女養成記2》入圍者之前一起出席公廣集團入圍茶會。（華視、CATCHPLAY提供）

旺福小民的創作曲為《俗女養成記2》再添一座金鐘獎。（華視、CATCHPLAY提供）

由范曉萱、許常德製作的〈I Promise〉因不符合金鐘獎參賽、得獎資格，1日被文化部宣布取消「主題歌曲獎」，評審小組決議由旺福小民創作、琳誼演唱的《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉為主題歌曲獎得獎者。《俗女2》製作人暨編導嚴藝文接獲得獎消息，大笑出來並說：「這就是陳嘉玲會發生的事啊！還是恭喜小民、琳誼，旺福和《俗女》就是天生一對，今晚要來吃蚵仔麵線慶祝一下。」

旺福小民在個人臉書分享獲獎心情，透露當時正在做菜，寫下「突然收到超多祝福消息，手忙腳亂心情又太過幸福，但我當下剛好在煎豆腐，手忙腳亂心情又太過興奮，回覆訊息一轉頭，有塊豆腐糙灰搭了」，反應也相當地逗趣，他也再次謝謝大家的祝福，表示會繼續努力寫歌給大家聽。

琳誼則表示看到新聞嚇了一跳，「非常謝謝評審對蚵仔麵線的肯定，感謝華視、影響原創與百戲電影製作了《俗女2》這麼優質這麼棒的一部戲，也要感謝旺福小民老師創作了這首如此貼近人心的金曲、以及一路上始終支持、幫助我的每個人，01日真的是我的幸運日、但更幸運的是有粉絲們的支持，我會繼續唱好歌給大家聽的。」她和嚴藝文一樣今天都準備吃蚵仔麵線慶祝，還說「絕對要加香菜」!

華視、CATCHPLAY《俗女養成記2》在第57屆電視金鐘獎共獲得3項大獎，包括由嚴藝文、黃小貓(黃馨萱)、范芷綺奪下「戲劇節目編劇獎」，與李清迪與周以文獲得「戲劇類節目攝影獎」、旺福小民與琳誼〈蚵仔麵線〉獲「主題歌曲獎」。