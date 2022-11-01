一名男子阿文（化名）因暗戀友人妻子花花（化名），竟拍下自己穿著女性內衣褲手淫射精的影片給她，還傳送「我想去強X妳」之訊息，嚇得花花報警提告。橋頭地院審理刑事依恐嚇危安罪判刑2月，可易科罰金；民事須賠償5萬元，可上訴。

據判決書指出，阿文因對友人之妻花花懷有遐想，於2020年3月至7月間，用臉書先以私訊方式接續傳送他在住處裸露生殖器、穿戴女用內衣褲、手淫射精之猥褻照片、影片，致花花擔心遭到阿文侵犯而心存芥蒂，嚇得報警；阿文又於同年7月6日下午11時許，傳送「我想去強X妳」、「妳回大社嗎？」等訊息，致使花花心生畏懼，再度報警並提告求償精神慰撫金10 萬元。

高雄警察局婦幼警察隊到吳男住處搜索時，查扣到女用內衣褲、跳蛋、按摩棒、雨衣等物品，法官勘驗臉書傳送之訊息擷取畫面、現場蒐證暨扣押物品照片等，足認事證已臻明確。

法官審酌阿文是有相當智識經驗之成年人，僅因對花花懷有遐想，竟發送恐嚇簡訊，造成花花精神上恐懼，所為實不足取。另考量阿文於警詢及偵查中否認犯行，於開庭準備程序後才坦承犯行，併斟酌阿文迄未能與花花達成和解及獲取原諒，依恐嚇危安罪判刑2月，可易科罰金；阿文於民事審理時並未出席，併審酌恐嚇之情節、花花所受痛苦程度及生活受影響情形及其他一切情形，判賠精神慰撫金5萬元，可上訴。